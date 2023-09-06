Более 50 частных домов восстановят в двух населенных пунктах под Светлодарском

Строители займутся восстановлением еще 55 частных домов в ДНР. Фото: minstroy-dnr.ru

В Донецкой Народной Республике займутся восстановлением 55 частных домов, расположенных в поселке городского типа Луганское и поселке Новолуганское под Светлодарском. Об этом сообщили ДАН в администрации города Шахтерска, в зону влияния которого входят данные населенные пункты.

- Ведутся работы по восстановлению 55 объектов ИЖС в пгт Луганское и поселке Новолуганское Артемовского района, временно включенных в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Работы проводятся силами МУП «Коммунальник», - заявили в мэрии.

Сообщается также, что для закупки стройматериалов были заключены девять договоров. Материалы доставили и передали на хранение владельцам домов. До конца августа уже были завершены работы на 46 объектах.

Тем временем Фонд капитального ремонта Московской области отремонтирует 169 фасадов в многоквартирных домах Мариуполя. В этих работах принимают участие порядка 1000 рабочих.

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