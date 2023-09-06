В Донецке карта «Тройка» заработает еще на трех троллейбусных маршрутах

Свыше 7 тысяч транспортных карт «Тройка» получили пассажиры Донецка за месяц работы системы. Фото: Минтранс ДНР

В Донецке оборудуют валидаторами для приема платежей по карте «Тройка» на троллейбусных маршрутах № 4, 7 и 11. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- В ближайшее время планируется запуск транспортной карты «Тройка» на троллейбусных маршрутах № 4, 7 и 11 города Донецка, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что более семи тысяч карт «Тройка» получили пассажиры Донецка с начала августа 2023 года. Всего в городском транспорте безналичной оплатой проезда было совершено более 10,7 тысяч транзакций.

Напомним, что с 1 августа транспортную карту «Тройка» установили на троллейбусных маршрутах №2 и 17 города Донецка. В будущем валидаторы установят также в трамваях, автобусах маршрутных такси. Приобрести карту можно в кассах «Автовокзалы Донбасса» - в частности, на автовокзале «Южный» и на автостанции «Крытый рынок».

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