В ДНР приступили к ликвидации Гоструда и Ресобрнадзора

Завершить ликвидацию двух ведомств необходимо будет не позднее чем через полгода Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приступили к ликвидации еще двух ведомств. Соответствующие указы подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Документы уже опубликованы на его официальном сайте.

Так, указом № 326 предписывается создать комиссию по ликвидации Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде ДНР. Функции инспекции по госэкспертизе условий труда теперь передадут Минсоцполитики региона, а архивные документы, за исключением некоторых, - в Юго-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда.

Тем временем согласно указу № 327 начата ликвидация Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки. Все архивные документы службы будут переданы в Министерство образования и науки ДНР.

Сообщается также, что завершить ликвидацию этих двух ведомств необходимо будет максимум через полгода.

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