На восьми троллейбусах и пяти автобусах Донецка установлены валидаторы для карты «Тройка»

Валидаторы для карты «Тройка» установили уже в восьми троллейбусах и пяти автобусах Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Восемь троллейбусов и пять автобусов на центральных маршрутах Донецка обзавелись валидаторами. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного инженера «Донэлектроавтотранс» Александр Гайдышев.

- На сегодняшний день валидаторы уже установлены в восьми троллейбусных и пяти автобусных машинах. В намеченные сроки до 1 августа запланированное количество подвижного состава будет оборудовано всем необходимым, - рассказал Александр Гайдышев.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике с 1 августа начнет действовать транспортная карта «Тройка». Пока - только в тестовом режиме. Вначале ее введут в обиход в донецких муниципальных троллейбусных маршрутах №2 и №17. Там будет действовать только безналичная система оплаты проезда. Приобрести транспортную карту «Тройка» можно будет в кассах «Автовокзалы Донбасса» - в частности, на автовокзале «Южный» и на автостанции «Крытый рынок»

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