На восьми троллейбусах и пяти автобусах Донецка установлены валидаторы для карты «Тройка»

Валидаторы для карты «Тройка» установили уже в восьми троллейбусах и пяти автобусах Донецка
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Восемь троллейбусов и пять автобусов на центральных маршрутах Донецка обзавелись валидаторами. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного инженера «Донэлектроавтотранс» Александр Гайдышев.
- На сегодняшний день валидаторы уже установлены в восьми троллейбусных и пяти автобусных машинах. В намеченные сроки до 1 августа запланированное количество подвижного состава будет оборудовано всем необходимым, - рассказал Александр Гайдышев.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике с 1 августа начнет действовать транспортная карта «Тройка». Пока - только в тестовом режиме. Вначале ее введут в обиход в донецких муниципальных троллейбусных маршрутах №2 и №17. Там будет действовать только безналичная система оплаты проезда. Приобрести транспортную карту «Тройка» можно будет в кассах «Автовокзалы Донбасса» - в частности, на автовокзале «Южный» и на автостанции «Крытый рынок»
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
90 миллиардов рублей вложат в ипотечное строительство в ДНР
Инвестиционный комитет рассмотрел пять проектов, которые связаны с ипотечным строительством многоквартирных домов (подробнее)