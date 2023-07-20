В Донецке транспортная карта «Тройка» начнет действовать в тестовом режиме с 1 августа

Транспортная карта «Тройка» уже начала реализовываться в Донецке, с 1 августа только ей можно будет расплатиться в троллейбусах №2 и №17 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике с 1 августа начнет действовать транспортная карта «Тройка». Пока - только в тестовом режиме. Вначале ее введут в обиход на некоторых муниципальных маршрутах Донецка. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

- После ее введения в донецких муниципальных троллейбусных маршрутах №2 и №17 будет действовать только безналичная система оплаты проезда, - пояснили там.

Сообщается также, что приобрести транспортную карту «Тройка» можно будет в кассах «Автовокзалы Донбасса» - в частности, на автовокзале «Южный» и на автостанции «Крытый рынок» (в здании самого Крытого рынка).

Пополнить баланс и проверить счет по карте можно будет в тех же кассах «Автовокзалы Донбасса» и в мобильном приложении «Моя тройка».

Для оплаты проезда достаточно приложить карту к терминалу в транспортном средстве.

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