В Мариуполе облагораживают территорию у Центра детского и юношеского творчества

Сейчас в работу включились ландшафтные дизайнеры. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга облагораживают территорию у здания Центра детского и юношеского творчества в Мариуполе. В работу включились даже ландшафтные дизайнеры. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас в работу включились ландшафтные дизайнеры. Фото: Администрация города Мариуполя

Там уточнили, что в помещениях ЦДЮТ строители из города на Неве завершили практически все восстановительные работы.

- Вчера на прилегающей территории провели пробный запуск фонтана. Сейчас в работу включились ландшафтные дизайнеры, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что для того, чтобы территория вокруг центра радовала мариупольцев своей красотой, здесь планируют высадить более 2 тысяч саженцев и 15 видов декоративных растений.

Сейчас в работу включились ландшафтные дизайнеры. Фото: Администрация города Мариуполя

Напомним, ранее стало известно, что специалисты начали пусконаладочные работы двух бассейнов и современной обсерватории в Центре детского и юношеского творчества Мариуполя. Первая очередь реконструированного центра будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время.

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