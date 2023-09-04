В Центре детского творчества Мариуполя начали подготовку бассейнов

В мариупольском центре творчества приступили к пусконаладочным работам в бассейнах. Фото: Моргун/ТГ

Специалисты начали пусконаладочные работы двух бассейнов и современной обсерватории в Центре детского и юношеского творчества Мариуполя. Первая очередь реконструированного Центра будет сдана в ближайшее время в эксплуатацию. Об этом заявил мэр Мариуполя после осмотра хода ремонтно-восстановительных работ на объекте.

— Сейчас строители приступили к пусконаладочным работам двух бассейнов и современной обсерватории — ее астрокупол уже установлен. Продолжается благоустройство прилегающей территории с созданием фонтана на входе в здание. Планируется, что первая очередь реконструированного Центра будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время, — заявил мэр Олег Моргун. — Признателен Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и всем специалистам Северной столицы за братскую заботу о Мариуполе и его жителях.

Градоначальник добавил, что в прошлом году специалисты из Санкт-Петербурга закрыли тепловой контур и локализовали повреждения конструктива здания за короткие сроки.

— На сегодня полностью восстановлен фасад здания, отремонтирована кровля, постелены новые полы, оштукатурены и окрашены стены, — добавил Моргун.

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