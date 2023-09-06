Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ у Новодонецкого

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Восток» отразила атаку штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР. На Южно-Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли свыше 180 человек личного состава, а также более десяти единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, российские войска нанесли поражение по скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое.

Напомним, что группировка «Юг» отразила десять атак противника на Донецком направлении. ВСУ потеряли 285 человек личного состава, а также десять единиц военной техники.

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