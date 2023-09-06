Пушилин: ВС РФ отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

ВС РФ отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские войска отбили все атаки противника на рубеже Новомайорское — Новодонецкое. По его словам, ВС РФ контролируют ситуацию на Южно-Донецком направлении.

- Южно-Донецкое направление: были несколько попыток противника по рубежу Новомайорское - Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно, нет никаких предпосылок, что она как-то может поменяться, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что 4 сентября врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Российские войска уничтожили живую силу и технику вооруженных формирований Украины. Также российские войска улучшили позиции на Марьинском направлении, заняв несколько опроных пунктов.

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