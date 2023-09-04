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НовостиПолитика4 сентября 2023 7:13

Денис Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьезные потери на Авдеевском направлении

Врио Главы ДНР сообщил, что российские войска на Авдеевском направлении отразили несколько атак противника
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявил Пушилин

ВС РФ отразили несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявил Пушилин

Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что украинские войска несут большие потери на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска отразили несколько атак противника.

- На авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено. Также техника противника в достаточно большом количестве подверглась уничтожению с нашей стороны, - отметил врио главы ДНР.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о стабильно напряженной обстановке на Артемовском направлении. По его словам, самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка. ВСУ регулярно атакуют, в ответ – российские войска контратакуют и, по-возможности, улучают свои позиции.

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