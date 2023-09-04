Денис Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьезные потери на Авдеевском направлении

ВС РФ отразили несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявил Пушилин Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что украинские войска несут большие потери на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска отразили несколько атак противника.

- На авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено. Также техника противника в достаточно большом количестве подверглась уничтожению с нашей стороны, - отметил врио главы ДНР.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о стабильно напряженной обстановке на Артемовском направлении. По его словам, самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка. ВСУ регулярно атакуют, в ответ – российские войска контратакуют и, по-возможности, улучают свои позиции.

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