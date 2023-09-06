Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 6 сентября 2023: Уничтожена артиллерийская система М777 производства США и другая техника ВСУ

Российские подразделения отражают атаки ВСУ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое.

- За сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град», - говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Также, в районе Первомайского уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

- Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20, - сообщили в Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Угледара и Макаровки. В районе Урожайного пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

- Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30, - констатируется в сводке.

Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки. Средствами ПВО перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Еще уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд беспилотников в окрестностях Берестового, Петровского, Семигорья, Веселого.

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