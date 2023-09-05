Кадры боевой работы подразделений Ивановских десантников: Подразделения БпЛА ВДВ применяют FPV-дроны на Артемовском направлении

Десантники ВДВ применяют дроны-камикадзе для уничтожения скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Фото: скриншот видео

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения подразделениями Ивановских десантников FPV-дронов на Артемовском направлении. В ходе проведения специальной военной операции, при уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БпЛА ВДВ применяют FPV-дроны

ПРЕСЛЕДУЮТ ЦЕЛЬ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

- Расчет БпЛА выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, - рассказывает оператор беспилотника (позывной «Веном»).

Дроны-камикадзе представляет собой простую конструкцию спортивного дрона. Специальная емкость, заполненная поражающими элементами, начиненная пластидом и снаряженная взрывателем, также могут использоваться головные части гранат от РПГ.

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренны. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

АНТИДРОНОВОЕ РУЖЬЕ БЕССИЛЬНО

- В отличие от обычных коптеров, у него нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Ведем коптер на минимальной высоте. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости поражает объекты ВСУ. Фиксируем поражение цели, - говорит оператор FPV-дрона (позывной «Чуваш»).

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