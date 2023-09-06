Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила десять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка на Донецком направлении. ВСУ потеряли 285 человек личного состава, а также десять единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе города Артемовск. Также за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских БПЛА.

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