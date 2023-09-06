В ДНР в кратчайшие сроки выполнили аварийный ремонт дорог в Амвросиевском районе

Дорожники оперативно залатали ямы с использованием асфальтобетонной смеси. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР работники «Автодора» в кратчайшие сроки выполнили аварийный ремонт на автодороге местного значения в Амвросиевском районе. Об этом сообщает местная администрация.

Там уточнили, что больше ничего не угрожает безопасному проезду машин.

- Все работы по ликвидации аварийного состояния дорожного покрытия на участке завершены, дорога больше не угрожает безопасному проезду автомобильного и социального транспорта жителей района, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что работники «Автодора» оперативно залатали ямы с использованием асфальтобетонной смеси на подъезде к мосту около населенного пункта Карпово-Надеждинка на автодороге местного значения «Новопетровка - Благодатное - Артемовка».

Тем временем работники «Дорожного ремонтно-строительного управления» в условиях непрекращающихся обстрелов ежедневно восстанавливают дорожное покрытие в столице ДНР. Сейчас специалисты занимаются ремонтом автодорог в Буденновском, Ворошиловском, Пролетарском и Ленинском районах Донецка.

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