В ДНР завершили капитальный ремонт трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь

По обновленному участку трассы в ДНР проехали большегрузы. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике завершили капитальный ремонт участка трассы регионального значения «Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь». За четыре месяца строители отремонтировали 62 километра дороги, обновив проезжую часть, остановки и разметку. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Местные жители, присутствовавшие на открытии движения на участке трассы регионального значения «Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь», высказывая благодарность строителям, больше всего удивлялись тому, что они работали круглосуточно, — заявил глава Республики. — Данная дорога – это не только один из важных логистических путей Республики, это еще и символ. Символ того, что там, где Россия, там возрождение.

Для ремонта участка трассы компания «Мостовик» организовала производство асфальтобетона до пяти тысяч тонн в сутки. Смесь делали из местных материалов. Строители нанесли новую разметку, установили красочные остановочные павильоны, обновили дорожные знаки и ограждение.

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