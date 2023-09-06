Мэр Мариуполя проверил ход восстановительных работ на детской водной станции

Строители из Краснодарского края ремонтируют детскую водную станцию. Фото: ТГ/Моргун

Глава города Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановительных работ на детской водной станции. Строители из Краснодарского края проводят монтаж оконных блоков, входных дверей и аварийных выходов. Также занимаются ремонтом кровли.

- В основном здании специалисты ведут монтаж оконных блоков, входных дверей и аварийных выходов, капитально ремонтируют кровлю и прокладывают новую электропроводку для дальнейшего подключения объекта к трансформаторной подстанции, - написал в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории, параллельно занимаются ремонтом наружного освещения.

Напомним, что в Мариуполе начали ремонт одной из городских площадей. Здесь установили монумент художнику Архипу Куинджи, который был родом из приморского города.

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