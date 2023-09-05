В Мариуполе восстанавливают одну из городских площадей

В городе ведутся масштабные ремонтные работы. Фото: Администрация города Мариуполя

Петербургские строители продолжают благоустраивать Мариуполь. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что сейчас специалисты из Санкт-Петербурга и Российское военно-историческое общество восстанавливают одну из мариупольских городских площадей. Так, военные историки помогли мариупольцам реставрировать памятник их известнейшему земляку - русскому художнику Архипу Куинджи. Монумент уже установлен на площади. Вокруг него поставили стенды, на которых в скором времени разместят картины выдающегося живописца.

Масштабом работ потрясены все.

- Здесь потрясающая ведется работа… Я все время говорю о том, что я 14 месяцев назад увидел Мариуполь. И запечатлел это в своих фотографиях, в каких-то отдельных видео. И мне не передать тот объем сделанного и делающегося, - поделился своими впечатлениями российский журналист Александр Малькевич.

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