Мариуполю планируют присвоить статус города фонтанов

В Мариуполе начнут работать фонтаны, построенные петербуржцами Фото: Иван Макеев

В Мариуполе заработал новый фонтан у здания Центра детского и юношеского творчества. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что петербуржцы продолжают устанавливать подобные объекты в подшефном городе, и вскоре Мариуполь может стать городом фонтанов. Такое поручение - строить новые фонтаны на территории подшефного города - дал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Планируют, что Мариуполь приобретет статус города фонтанов, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что строители из Петербурга продолжат и другие работы по восстановлению подшефных территорий.

- Продолжим работать, не снижая темпов. Жители новых субъектов могут быть уверены: за ними - вся наша большая страна, - цитируют в администрации Мариуполя слова главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе появился арт-объект «Счастье не за морями». Мэр города Олег Моргун вручил благодарность художникам, которые создали его. Градоначальник подчеркнул, что на создание арт-объекта ушло 460 литров краски и восемь дней работы.

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