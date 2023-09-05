В Мариуполе появился арт-объект «Счастье не за морями»

Новый арт-объект появился в Приморском парке Мариуполя недалеко от смотровой площадки. Фото: Моргун/ТГ

Мэр Мариуполя Олег Моргун вручил благодарность художникам, которые создали арт-объект в Мариуполе. Надпись «Счастье не за морями» появилась вблизи новой смотровой площадки в Приморском парке города.

— Вручил благодарности команде талантливых художников, которые приняли участие в создании еще одного арт-объекта в Мариуполе. Новый арт-объект появился по инициативе Фонда капитального ремонта Московской области - именно его руководство пригласило в наш город команду художников. За активное участие в восстановлении Приморского парка отметил благодарностью Игоря Степаненко, представителя фонда, — рассказал Олег Моргун.

Градоначальник подчеркнул, что на создание арт-объекта ушло 460 литров краски и восемь дней работы. Благодарность за творчество получат участники ассоциации «Graffiti Russia». Ее художникам передаст руководитель московского филиала ассоциации Станислав Сухарев.

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