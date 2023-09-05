Семилетний шахматист из Донецка Дамир Поздняков привез домой престижную награду из Подмосковья

Дамир Поздняков. Фото: Личный архив

Семилетний Дамир Поздняков из Донецка взял «серебро» в открытом Кубке Сергея Карякина по шахматам, который проходил в Щелково Московской области 3 сентября. В усадьбе Гребнево соревновались более 1000 шахматистов. Дамир был самым юным участником, который занял призовое место.

- У Дамира феноменальная память, он очень хорошо запоминает комбинации ходов и возможные исходы, - охарактеризовал манеру игры Дамира международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Мама мальчика – Ольга Позднякова рассказала «КП», что у них шахматная семья. 26 августа Поздняковы заняли первое место на семейном турнире «Папа, Мама и я - шахматная семья», который проходил в Донецке.

Дамир Поздняков рассказал «КП», что мечтает стать гроссмейстером, как Сергей Карякин. Для этого ему и другим юным шахматистам предстоит почаще выезжать на турниры.

Напомним, что Кубок Сергея Карякина по шахматам объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов, звезд с мировым именем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 80 школьников из ДНР приняли в ряды юнармейцев

Церемония состоялась на территории военно-исторического музея «Самбекские высоты» (подробнее)