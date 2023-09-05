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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:09

Семилетний шахматист из Донецка Дамир Поздняков привез домой престижную награду из Подмосковья

Семилетний шахматист из Донецка Дамир Поздняков занял призовое место на Кубке Сергея Карякина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Дамир Поздняков. Фото: Личный архив

Дамир Поздняков. Фото: Личный архив

Семилетний Дамир Поздняков из Донецка взял «серебро» в открытом Кубке Сергея Карякина по шахматам, который проходил в Щелково Московской области 3 сентября. В усадьбе Гребнево соревновались более 1000 шахматистов. Дамир был самым юным участником, который занял призовое место.

- У Дамира феноменальная память, он очень хорошо запоминает комбинации ходов и возможные исходы, - охарактеризовал манеру игры Дамира международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Мама мальчика – Ольга Позднякова рассказала «КП», что у них шахматная семья. 26 августа Поздняковы заняли первое место на семейном турнире «Папа, Мама и я - шахматная семья», который проходил в Донецке.

Дамир Поздняков рассказал «КП», что мечтает стать гроссмейстером, как Сергей Карякин. Для этого ему и другим юным шахматистам предстоит почаще выезжать на турниры.

Напомним, что Кубок Сергея Карякина по шахматам объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов, звезд с мировым именем.

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