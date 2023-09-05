Мечтает стать гроссмейстером: 7-летний шахматист из Донецка Дамир Поздняков завоевал «серебро» на Кубке Сергея Карякина в Подмосковье

Дети любят Дамира. Фото: Личный архив

7-летний Дамир Поздняков из Донецка занял второе место в открытом Кубке Сергея Карякина по шахматам, который проходил в Щелково Московской области 3 сентября. В усадьбе Гребнево соревновались более 1000 шахматистов. Дамир был самым юным участником, который занял призовое место.

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

«КП» рассказывала об этом мальчике в материале «Дети из прифронтовых районов Донецка проходят реабилитацию в Москве и Московской области» в конце июля этого года.

Дамир - прирожденный чемпион. Фото: Личный архив

Дамир - прирожденный чемпион. Фото: Личный архив

Напомним, что самый младший участник «Донецкой смены» Дамир Поздняков взял «золото» в первом отборочном туре Кубка Сергея Карякина по шахматам в Подмосковье 22 июля.

Сам международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил незаурядные способности юного дончанина еще в прошлом году во время сеанса одновременной игры в Центральном доме шахматиста в Москве.

Дамир. Личный архив

- У Дамира феноменальная память, он очень хорошо запоминает комбинации ходов и возможные исходы, - охарактеризовал манеру игры Дамира гроссмейстер.

Мама мальчика – Ольга Позднякова рассказала «КП», что привела сына в шахматный клуб «Донецкая Каисса» в возрасте 5 лет. Там Дамир продолжает заниматься и сейчас.

ШАХМАТНАЯ СЕМЬЯ

- Ольга, почему именно шахматы выбрали для сына?

- Он с раннего детства полюбил эту игру. Вообще, у нас шахматная семья. Дедушка Дамира Владимир Яковлевич Давыдовский, я и отец моего сына Ринат Поздняков – все мы в свободное время с удовольствием играем в шахматы. Дамир нас уже обыгрывает (улыбается).

Ринат, Дамир и Ольга Поздняковы – шахматная семья. Фото: Личный архив

- Насколько сложно заниматься шахматами в городе, который каждый день под обстрелами?

- Очень тяжело заниматься любым делом, когда ты слышишь прилеты в своем районе. Но шахматы на самом деле нам помогают иногда отвлечься от негативных мыслей, постоянных переживаний и помогают психологически пережить особенно тяжелые дни.

Руководитель шахматного клуба «Донецкая Каисса» Ткаченко Дмитрий Николаевич по возможности организовывает в нашем городе для ребят соревнования в более-менее безопасных районах. А тренер Дамира - Максименко Игорь Иванович - в более-менее спокойные дни проводит тренировки. Но в основном тренировочный процесс проходит дистанционно. За это им низкий поклон, потому что у нас в Донецке такая обстановка – не каждый тренер возьмет на себя ответственность устраивать соревнования и тренировки.

- В каком районе живете?

Дамир. Личный архив

- В Куйбышевском. В частном секторе на границе с Киевским… Снаряды свистят прямо над нашим домом.

«КОШКИ НАС УСПОКАИВАЮТ, ЛЕЧАТ…»

- Какой в школе предмет у Дамира любимый?

- Математика. Читать Дамир тоже любит. Учительница хвалила сына за успеваемость в первом классе.

Награды Дамира. Фото: Личный архив Поздняковых

- Мальчик любит животных?

- Да. У нас три кошки и собака. Кошки нас успокаивают, лечат… Поэтому с кошками с удовольствием проводим время. Когда Дамир устанет, он любит полежать с кошкой, погладить ее.

- В семейных турнирах участвуете?

- 26 августа заняли первое место на соревнованиях «Папа, Мама и я - шахматная семья», которые проходили в Донецке. В семейном турнире участвовали 10 семей, это 30 человек.

Сам Дамир Поздняков рассказал «КП», что мечтает стать гроссмейстером, как Сергей Карякин. Для этого ему и другим юным шахматистам предстоит почаще выезжать на турниры.

Напомним, что Кубок Сергея Карякина по шахматам объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов, звезд с мировым именем.

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