Тренировки по эвакуации, комбинированный формат и восстановленные школы: Как начался новый учебный год в ДНР

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

1 сентября в ДНР к занятиям в школах приступили 149 299 учеников, из них – 11 831 – первоклассник. В очном формате открылись 279 школ, 133 – в комбинированном, еще 174 школы начали учебный год дистанционно. Об этом «КП» сообщили в Министерстве науки и образования ДНР.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОШЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Дистанционное обучение сохранено в Горловке, Ясиноватой и частично в Донецке и Макеевке. Эти города подвергаются наиболее массированным обстрелам ВСУ. 65 учеников из Горловки и Ясиноватой по желанию родителей отправили на очное обучение в тыловые города. Ребят поселили в школах-интернатах.

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

Торжественные линейки, ввиду угрозы украинских обстрелов, прошли в основном в школьных помещениях, а не на улице. Остальные учащиеся и педагоги встретились онлайн.

В ШКОЛЫ ВЕРНУЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

В школах Шахтерска, что на востоке ДНР, День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Для каждого из ребят этот день особенный, кто-то только начинает свой путь к знаниям, а для кого-то этот Первый звонок будет уже последним, ведь впереди новая жизненная ступенька - это выбор профессии и обучение в университете.

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

В Шахтерске ребята будут обучаться очно, что не может не радовать родителей в столь неспокойное время.

- Одна из хороших новостей - с 1 сентября в школы вернулись серебряные медали, которые будут выдаваться «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы по итоговых «отлично» и не более двух итоговых оценок «хорошо» по всем учебным предметам. Это мотивирует ребят на обучение и достижение целей начиная уже со школьных стен, - рассказала «КП» начальник управления образования администрации города Шахтерск Анна Федоренко.

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

НА СЛУЧАЙ ОБСТРЕЛА И ЧС

Агрессия Киева внесла и другие коррективы в учебный процесс: с учениками уже намечены интенсивные тренировки по эвакуации, в школах подготовили укрытия на случай обстрелов, запаслись водой и средствами пожаротушения.

В канун Дня знаний в ОШ №11 им. А. Стенина в Снежном прошли Всероссийские учения по отработке действий при ЧС. Тренировочные мероприятия проходили по алгоритму, связанному с нападением террористов и размещением на территории учреждения взрывного устройства. Мероприятие проводилось с участием специалистов МЧС, МВД и ГИБДД России и Росгвардии.

В школах Шахтерска День знаний прошел в тихой, теплой и дружеской атмосфере. Фото: Администрация Шахтерска

В Мариуполе восстановили Приазовский технический и государственный университеты

Более 220 образовательных организаций были отремонтированы в Республике к началу учебного года. Усилиями федеральных и региональных властей с прошлого года продолжаются масштабные ремонты - к 1 сентября работы завершились в 91 школе, еще в 56 - закончат до конца этого года. За дело взялись регионы-шефы и профильные министерства. Например, Минпромторг России взялся до конца 2023 года оснастить новыми пищеблоками 357 школ, а по линии регионов-кураторов передано 174 компьютерных класса, более 16,2 тысяч единиц спортинвентаря и свыше 42,7 тысяч единиц мебели. Поставлены учебные пособия и книги, оборудование для пищеблоков, столовый инвентарь, школьные автобусы.

В Едином заказчике в сфере строительства сообщили, что больше всего восстановлено образовательных учреждений в Мариуполе. Там специалисты отремонтировали 30 школ и детсадов. Также капитально отремонтировали основные корпуса крупнейших вузов - Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.

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