Более 80 школьников из ДНР приняли в ряды юнармейцев

Более восьмидесяти школьников из Донецкой Народной Республики приняли в ряды юнармейцев. Торжественная церемония состоялась на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. По словам руководителей движения, ребята из новых регионов с нетерпением ждали принятия присяги.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ

- Это самые активные юнармейцы, которые в течение прошлого года себя проявили в мероприятиях, - рассказал начальник центрального штаба военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия ДНР» Виктор Пудак.

- В этот день выпала честь принести торжественную клятву всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев. Уверен, что навыки, которые получу в рядах движения, непременно пригодятся в жизни, - сказал новоиспеченный юнармеец Иван Глебов.

Некоторые юнармейцы узнали о патриотическом движении, когда принимали участие в волонтерских проектах.

- Классный руководитель предложила нам поехать волонтерами, помогать делать посылки на освобожденные территории. Тогда мы узнали о движении и попали в него сначала как волонтеры, а потом стали юнармейцами, - рассказала Алина Голуб.

ЭКСКУРСИЯ ПО ПАРКУ «ПАТРИОТ»

Юнармейцы возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю. После принятия присяги для ребят провели экскурсию по территории парка «Патриот», в Музей Великой Отечественной войны, а также по территории партизанской деревни.

«Юнармия» - это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, образованное по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в 2016 году. Поставленная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Движение юнармейцев в ДНР было создано 5 апреля 2019 года. Тогда же был принят устав, определены территориальные штабы - донецкий, горловский, комсомольский и новоазовский. К движению могут присоединиться жители региона от 8 до 35 лет. Для участников организовывают занятия по военно-прикладным видам спорта, туристические и краеведческие слеты, спортивные соревнования, экскурсии. Движение также активно участвует в гуманитарных проектах, в том числе в освобожденных районах. В республике оно насчитывает более 5500 участников.