Схрон с большим количеством оружия нашли в одном из разрушенных домов ДНР

Из тайника были изъяты автоматы Калашникова, пистолеты, патроны, гранаты и выстрелы к гранатомету. Фото: Росгвардия

При досмотре разрушенного дома в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики спецназовцы обнаружили тайник с большим количеством оружия, организованный украинскими военными. Об этом сообщили в Росгвардии.

Там уточнили, что именно удалось изъять из найденного в доме схрона.

- Очередной схрон противника найден накануне при досмотре разрушенного дома в одном из населенных пунктов. Оттуда изъяты автоматы Калашникова, пистолеты и более 600 патронов, - заявили военные.

Сообщается также, что в тайнике находились выстрелы к гранатомету, гранаты со взрывателями и украинские автомобильные регистрационные знаки.

Напомним, ранее сообщалось, что два схрона с автоматами, гранатами и противотанковыми ракетными комплексами обнаружили в подвальных помещениях Мариуполя. Все оружие передали правоохранительным органам РФ, которые должны утилизировать их за городом.

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