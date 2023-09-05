Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 5 сентября 2023: Уничтожена установка «Paladin» производства США и другая техника ВСУ

Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отражают атаки ВСУ. Фото: Скриншот видео МО РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики.

- В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также две гаубицы М105 производства США, - говорится в сводке Министерства обороны РФ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

- Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30, - сообщили в Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное.

Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей, - констатируется в сводке.

Кроме того, в районе Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также истребительной авиацией ВКС России в районе Брусовки сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд украинских беспилотников в окрестностях Берестового и Водяного.

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