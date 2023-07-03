В Мариуполе нашли схрон с автоматами и ракетами

Схрон нашли в подвальных помещениях на территории Мариуполя. Фото: «РКС-НР».

Два схрона с автоматами, гранатами и противотанковыми ракетными комплексами обнаружили в подвальных помещениях Мариуполя. Все оружие передали правоохранительным органам РФ, которые должны утилизировать их за городом. Об этом рассказали в пресс-службе генерального подрядчика по ремонтно-восстановительным работам на освобожденных территориях «РКС-НР».

— Специалист Отдела по разминированию департамента корпоративной защиты «РКС-НР» в подвальном помещении на территории одной из баз Мариуполя обнаружил схрон стрелкового оружия и противотанковых ракет, — отметили в пресс-службе. — Были найдены 14 автоматов и пулеметов различных модификаций, а также два противотанковых ракетных комплекса шведско-британского производства NLAW.

На другом объекте подрядной организации компании ООО «СпецСнабТранс» специалисты нашли неразорвавшуюся гранату от гранатомета. Их передали правоохранительным органам, которые помогут ликвидировать оружие с соблюдением техники безопасности.

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