Украинские войска за сутки повредили 18 домов и 9 гражданских объектов в ДНР

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Обстрелы ВСУ 4 сентября привели к новым повреждениям инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики - Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Украинские войска выпустили в их направлении 110 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

От нанесенных ударов в ДНР пострадали 18 жилых домов и 9 объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, обстрелы привели к новым жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе трое детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Ворошиловском районе Донецка, Центрально-Городском районе Макеевки, Мироновском, - заявили наблюдатели.

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