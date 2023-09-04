ВСУ повредили две школы, почту, МФЦ и жилые дома при обстреле Мироновского

ВСУ повредили девять жилых домов, две школы, МФЦ, почту и административное здание при обстреле Мироновского из РСЗО (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате ракетного обстрела населенного пункта Мироновский повреждены жилые дома, две школы, МФЦ и отделение почты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксировано прямое попадание в школа № 10 по ул. Комсомольской, школу № 9 по ул. Ленина, административное здание по ул. Ленина, отделение «Почта Донбасса» и многофункциональный центре по ул. Ленина, — заявили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что повреждены жилые дома по девяти адресам на улицах Ленина, Комсомольская и Богдана Хмельницкого.

Напомним, что при обстреле Мироновского из РСЗО погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения, ранения получили восемь мирных жителей населенного пункта, в том числе девочка и мальчик 2012 годов рождения.

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