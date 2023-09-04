Два мирных жителя погибли и одиннадцать ранены в ДНР в результате обстрелов ВСУ 4 сентября 2023

В поселке Мироновском погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Республике в течение дня два мирных жителя погибли и одиннадцать – ранены.

Среди раненых – подросток

- Двое погибших в поселке Мироновском. Там же получили ранения восемь человек, в том числе мальчик и девочка, оба 2012 года рождения. В результате атаки по центру Донецка ранены два мирных жителя: женщина и подросток 2006 года рождения. Также получил ранение мужчина в Центрально-Городском районе Макеевки (подрыв на ВОП, тяжелое состояние), - рассказал руководитель региона.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, состояние детей средней степени тяжести.

Кассеты и 220 калибр

По его словам, в течение дня вооруженные формирования Украины 34 раза обстреляли территорию Республики. Повреждены восемнадцать домостроений в Ворошиловском, Киевском, Петровском районах столицы региона, в Червоногвардейском районе Макеевки; восемь объектов гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка и Мироновском.

- В общей сложности украинские боевики выпустили 96 боеприпасов, включая снаряды кассетного типа, с использованием реактивной артиллерии калибром 220 миллиметров, ствольной артиллерии калибром 122, 152 и 155 миллиметров, - рассказал Денис Пушилин.

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