В ДНР при обстреле поселка Мироновского погибли два человека, еще восемь ранены

При обстреле поселка Мироновского погибли два человека, еще восемь ранены Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Мироновский погибли два человека, еще восемь ранены. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В поселке Мироновский погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе два ребенка: девочка 2012 года рождения и мальчик 2012 года рождения, мужчины 1951, 1958, 1958 года рождения, женщины 1953, 1955, 1975 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что около 11 утра вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по поселку Мироновский. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Краматорск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены шесть троллейбусов

Украинские боевики обстреляли территорию «Донэлектроавтотранс» в Киевском районе Донецка (подробнее)