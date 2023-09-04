В Донецке при обстреле ВСУ повреждены шесть троллейбусов

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, повреждено шесть троллейбусов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела территории предприятия «Донэлектроавтотранс» в Киевском районе Донецка повреждены шесть троллейбусов. Об этом заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района на территории депо предприятия «Донэлектроавтотранс» пострадали 6 троллейбусов. В здании диспетчерской повреждено остекление, — заявил мэр.

Напомним, что ранее в Ворошиловском районе Донецка приостановили движение троллейбусного маршрута № 17 на участке «пр. Мира — пр. Ватутина» по причине обрыва контактного провода в результате обстрела.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по центру Донецка 13 снарядов из натовской артиллерии. В результате обстрела возле многоквартирного дома по проспекту Мира загорелся автомобиль. В зоне риска был район парка кованых фигур, а также магазин и остановка общественного транспорта «Изумруд».

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