СЦКК ДНР: ВСУ выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили семь кассетных снарядов по столице ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского района Донецка продолжался еще десять минут. За это время украинские боевики со своих позиций в Максимильяновке выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 239 различных боеприпасов по территории ДНР. Обстрелами повреждены восемь жилых домов, пострадал один объект гражданской инфраструктуры.

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