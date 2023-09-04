В ДНР дали 22 года колонии военному ВСУ за расстрел мужчины в Мариуполе

Ближайшие двадцать с лишним лет украинский военный проведет в исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР вынесли приговор в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Максима Овчаренко, застрелившего мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

По данным следствия, 5 апреля 2022 года Овчаренко вместе с сослуживцами находился на боевой позиции в Мариуполе, когда задержал мирного жителя по подозрению в поддержке СВО. После этого он доставил мужчину в админздание, расположенное на улице Таганрогской, где получил приказ от командира убить задержанного.

- Исполняя приказ Овчаренко вывел мужчину из здания на расстоянии около 60 метров и расстрелял его из автомата Калашникова, - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что украинского военного признали виновным в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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