В ДНР заявили о гибели одного и ранении пяти человек от обстрелов ВСУ 3 сентября

В Республике повреждены 8 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 75 раз. Противник выпустил в ее направлении 239 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огнем ВСУ оказались семь населенных пунктов Республики - Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Александровка. Массированные обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пятеро гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, - заявили в СЦКК.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 8 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки. Кроме того, в Куйбышевском районе столицы ДНР пострадал объект гражданской инфраструктуры.

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