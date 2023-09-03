В Макеевке на Червоногвардейке огнем ВСУ ранены двое мужчин

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3 сентября в Макеевке при обстреле ВСУ ранены двое мирных жителей.

- В Макеевке в Червоногвардейском районе по улице Солидарности, 4 ранены мужчины 1952, 1953 годов рождения, - говорится в сообщении Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным военных экспертов, поврежден многоквартирный жилой дом №4 на улице Солидарности.

Тем временем, по оперативным каналам СЦКК пришла информация о последствиях обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка.

- Повреждены жилые дома на улице Южина, 26 и Ключевая, 23. Всего пострадали два дома, - сообщили в СЦКК ДНР.

Напомним, что за сутки в Республике один мирный житель погиб, еще девять - ранены. Повреждены девять домов в Киевском и Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.

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