ВСУ 86 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы. Фото: Телеграм Иван Приходько
ВСУ за прошедшие сутки 86 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 273 снаряда и ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.
- Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Мироновский, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.
Один мирный житель погиб в Старомихайловке, еще девять ранены в Петровском районе Донецка и Александровке. Повреждены девять домов в Киевском и Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.
На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
На ясиноватском - 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
На светлодарском - два обстрела из РСЗО.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтерская группа «Москва-Донбасс» доставила гумпомощь для жителей Прохоровки Волновахского района ДНР
Для жителей Прохоровки Волновахского района ДНР волонтеры доставили продуктовые наборы, наборы бытовой химии и многое другое (подробнее)