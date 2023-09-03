ВСУ 86 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы. Фото: Телеграм Иван Приходько

ВСУ за прошедшие сутки 86 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 273 снаряда и ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Мироновский, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.

Один мирный житель погиб в Старомихайловке, еще девять ранены в Петровском районе Донецка и Александровке. Повреждены девять домов в Киевском и Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.

На донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На ясиноватском - 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

На светлодарском - два обстрела из РСЗО.

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