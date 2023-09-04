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НовостиПолитика4 сентября 2023 8:55

ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский в ДНР

Украинские боевики из района населенного пункта Краматорск выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский
Владислав ГУЩИН
Украинские войска выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский (архивное фото)

Украинские войска выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по поселку Мироновский. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Краматорск. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 – населенный пункт Краматорск – населенный пункт Мироновский, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что около 11 утра украинские боевики выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в Максимильяновке. Также за прошлые сутки ВСУ выпустили 239 различных боеприпасов по территории ДНР. Обстрелами повреждены восемь жилых домов, пострадал один объект гражданской инфраструктуры.

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