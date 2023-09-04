ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по поселку Мироновский. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Краматорск. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 – населенный пункт Краматорск – населенный пункт Мироновский, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что около 11 утра украинские боевики выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в Максимильяновке. Также за прошлые сутки ВСУ выпустили 239 различных боеприпасов по территории ДНР. Обстрелами повреждены восемь жилых домов, пострадал один объект гражданской инфраструктуры.

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