Приморский край отремонтировал более пяти километров дорог в Торезе

Приморье ремонтирует дороги Тореза. Фото: Минтранс ДНР
Дорожники из Приморского края отремонтировали более пяти километров дорог в Торезе. Также установили дорожные знаки и привели в порядок автобусную остановку. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.
- Дорожники уложили асфальт, очистили обочины, установили дорожные знаки и привели в порядок автобусную остановку. В общей сложности отремонтировали более пяти километров дорожного полотна, - отмечают в ведомстве.
В Минтрансе ДНР добавили, что в конце августа специалисты отремонтировали проезд к поселку городского типа Рассыпное. Также завершили работы по улице Мира, где заменили бордюры и уложили новый асфальт.
Напомним, что Москва отремонтировала в Донецке почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Все ремонтно-восстановительные работы выбирали путем народного голосования.
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