ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки ДНР

ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.

Также за сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА противника, в том числе в районах населенных пунктов Берестовое, Водяное, Спорное Донецкой Народной Республики.

Напомним, что российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск и Северное. На Донецком направлении украинские войска потеряли до 285 человек личного состава, а также 16 единиц военной техники.

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