Пушилин: ВС РФ пресекают попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении

Пушилин сообщил, что российские войска пресекают попытки наступления противника на Южно-Донецком направлении. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские войска пресекают попытки наступления противника на Южно-Донецком направлении. По его словам, украинские войска пытаются атаковать в районах населенных пунктов Урожайное и Вербовое.

- Если мы берем Южно-Донецкое направление, также стык с Запорожской областью, то наиболее активным противник был на направлении Работино - Вербовое, также Приютное - Урожайное. Причем противник чуть сменил акцент. Все же сейчас наибольшую активность показывал к западу от Вербового и востоку от Урожайного для того, чтобы продвинуться дальше, к основному рубежу. Наши подразделения пресекают данные попытки, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что за последние сутки российские войска удержали свои позиции и отбили атаки противника.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьезные потери на Авдеевском направлении

Врио Главы ДНР сообщил, что российские войска на Авдеевском направлении отразили несколько атак противника (подробнее)