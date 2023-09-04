Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск и Северное. На Донецком направлении украинские войска потеряли до 285 человек личного состава, а также 16 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также две гаубицы М105 производства США, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что украинские войска несут большие потери на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска отразили несколько атак противника.

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