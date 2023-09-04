Денис Пушилин: Российские войска улучшили позиции на Марьинском направлении

ВС РФ улучшили позиции на Марьинском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили позиции на Марьинском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

- Мы видим определенное улучшение позиций на Марьинском направлении, это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника - он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что украинские войска несут большие потери на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска отразили несколько атак противника. Вооруженные формирования Украины потеряли большое количество живой силы и техники.

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