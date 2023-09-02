Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за три дня составила 24,61%

Жалоб в ходе выборов депутатов Народного Совета ДНР не поступало Фото: Александр ИВАНОВ

Общая явка избирателей на выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики за три дня досрочного голосования составила 24,61% с учетом тех, кто проголосовал на экстерриториальных участках. Об этом сообщил глава региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

- Завершился третий день досрочного голосования ДНР и второй день голосования на экстерриториальных участках. Сегодня, по предварительным данным, явка на выборах депутатов Народного совета ДНР - 24,61%, на выборах в Донецкий городской совет - 27,38%, - отметил глава избиркома.

Он добавил, что жалоб в ходе выборов не поступало. Результаты на экстерриториальных участках станут известны по итогам голосования 8-10 сентября.

Напомним, что общая явка избирателей на выборах депутатов Народного Совета ДНР за два дня досрочного голосования составила 11,6%. Голосование в труднодоступных местах продлится до 7 сентября. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

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