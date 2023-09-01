Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за два дня составила 11,6%

Тем временем суммарная явка по выборам депутатов Донецкого горсовета за этот период составила 15,2% Фото: Александр ИВАНОВ

Общая явка избирателей на выборах депутатов Народного Совета ДНР за два дня досрочного голосования составила 11,6% с учетом тех, кто проголосовал на экстерриториальных участках. Об этом сообщил глава региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Уточняется также, что суммарная явка по выборам депутатов Донецкого горсовета за этот период составила 15,2%.

Председатель избиркома ДНР также отметил, что сегодня, 1 сентября, в субъектах Российской Федерации стартовало голосование на экстерриториальных участках. Всего по стране их открыли в количестве 329 единиц. Такие участки будут действовать в 81 регионе России по 4 сентября включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета. Для избирателей, проживающих в труднодоступных местах, оно продлится до 7 сентября.

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