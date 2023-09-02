От обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки повреждена школа

В Никитовском районе Горловки повреждена школа в результате обстрела ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки повреждена школа. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 77 (Никитовский район Горловки), - написал в телеграм-канале мэр города.

Он добавил, что украинские боевики повредили жилые дома в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. В результате этого обстрела никто не пострадал.

По данным СЦЦК ДНР, вооруженные формирования Украины с 18:15 по 18:40 выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов из натовской артиллерии, в том числе три кассетных боеприпаса. Противник ввел огонь со своих позиций в Дзержинске.

Напомним, что во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улице Школьной и Горького были ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения.

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