Украинские войска обстреляли автобусную остановку в Донецке, ранен мужчина

Весь день 1 сентября столица ДНР находится под массированным обстрелом ВСУ. Фото (архив): СЦКК ДНР

На западе Донецка обстрелом украинских войск был ранен мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в Петровском районе возле школы № 106. На момент обстрела мирный житель находился на автобусной остановке.

- При обстреле Петровского района на остановке общественного транспорта возле школы № 106 ранен мужчина 1980 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

Тем временем стало известно о еще одном пострадавшем в Киевском районе столицы ДНР.

- В результате обстрела Киевского района в переулке Россини получил ранение мужчина 1968 года рождения, - заявил Кулемзин.

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