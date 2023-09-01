Число раненых при обстреле улицы Университетской в Донецке увеличилось до пяти

Число жертв украинских обстрелов растет с каждым часом. Фото: ТГ/Пушилин

Количество раненых при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что данный момент известно о пяти пострадавших на улице Университетской.

- По дополнительной информации, в результате карательного обстрела Киевского района по улице Университетской получили ранения мужчины 1944 и 1987 годов рождения и женщины 1977, 1980 и 1986 годов рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 1 сентября украинские войска атаковали жилищно-строительный кооператив «Мир» в центре Донецка. В результате обстрела в Киевском районе по улице Университетской был ранен мужчина 2005 года рождения. Как уточнили в мэрии, пострадавшего госпитализировали в больницу.

Тем временем в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

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