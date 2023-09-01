Мужчина ранен в результате обстрела ВСУ улицы Университетской в Донецке

Днем 1 сентября украинские войска обстреляли центр Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Днем 1 сентября украинские войска атаковали жилищно-строительный кооператив «Мир» в центре Донецка. В результате обстрела пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Киевском районе по улице Университетская.

- В Киевском районе в результате обстрела ВСУ на улице Университетской в ЖСК «Мир» был ранен мужчина 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что число раненых при обстреле ТРЦ «Донецк-Сити» в Донецке может увеличиться. На данный момент известно о ранении более десяти человек и гибели шестилетней девочки.

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