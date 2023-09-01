СЦКК ДНР: Число раненых при обстреле ТРЦ «Донецк-Сити» Донецка может увеличиться

В результате обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» пострадали более десяти человек и погибла шестилетняя девочка Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пострадавших от обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» в Донецке может увеличиться. Об этом заявили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что 1 сентября в час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами из реактивной системы залпового огня. Под ракетные удары попали локации торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» и Шахтерской площади.

По предварительным данным, в результате обстрела были ранены 10 человек, среди которых находилась шестилетняя девочка.

- К сожалению, число жертв может увеличиться, - заявили в представительстве.

Напомним, чуть позже в СЦКК ДНР уточнили, что к сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти.

Тем временем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека

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