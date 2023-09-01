Российские войска за неделю отразили 36 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за неделю отразили 36 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В период с 25 августа по 1 сентября российские войска отразили 36 атак противника на Донецком направлении. Потери противника составили до 2385 человек личного состава, а также 126 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 31 августа в Донецкой Народной Республике вооруженные силы Российской Федерации в районе населенного пункта Славянск уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-200. Также российские войска смогли уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Веселое.

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